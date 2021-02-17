Киркоров выбирал между Давой и Лазаревым

Сегодня, 18:49

Анна Морозова

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Киркоров выбирал между Давой и Лазаревым

В настоящее время на канале Россия 1 проходит 12-й сезон проекта “Танцы со звездами”. Среди участников данного шоу Сергей Лазарев и Давид Манукян.

Певец Филипп Киркоров хорошо дружит с обоими конкурсантами, и, несмотря на это, ему удалось выбрать среди них своего фаворита. Исполнитель отмечает, что как Лазарев, так и Дава,  занимают особое место в его сердце. Вместе с тем Киркоров видит победителем в данном конкурсе Давида Манукяна, поскольку считает, в такой сложный для рэпера жизненный период ему это нужнее.

Король эстрады выразил слова поддержки Манукяну как лично, так и в последнем выпуске телепередачи “Танцы со звездами”. Прямо в эфире шоу Киркоров спел для него и Дарьи Палей. Есть большая вероятность того, что именно поддержка Киркорова сыграла ключевую роль в том, что Манукян и Палей стали фаворитами выпуска.

При этом Филипп Киркоров рассказал, что свои голоса он отправляет и за Даву, и за Лазарева. Он даже заявил, что разделил бы первое место для них двоих.

Сообщается, что уже очень скоро станет известно, кто победит в очередном сезоне проекта.

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