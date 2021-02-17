Родители певицы Жанны Фриске продают долю в квартире Шепелеву и внуку Платону

Сегодня, 12:54

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Родители певицы Жанны Фриске продают долю в квартире Шепелеву и внуку Платону

Родители Жанны Фриске продают долю в квартире певицы Шепелеву и внуку Платону.

Владимир и Ольга Фриске, решили продать свои две части в московской квартире покойной дочери своему бывшему зятю Дмитрию Шепелеву, а фактически - внуку Платону. Так, они адресовали Шепелеву уведомление с предложением приобрести у них две трети квартиры за 21 миллион рублей. 

Речь идет об элитной недвижимости в Шмитовском проезде, одна часть которой принадлежит Платону, которого пока представляет его отец Шепелев. В апартаментах никто не живет. При том, что родители Жанны запросили такую сумму, кадастровая стоимость квартиры, как утверждает издание StarHit, составляет 23 млн 966 тыс. рублей.

Также инсайдер отметил изданию, что:

«Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему, — отметил источник издания. — А по факту предлагают семилетнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери».

Если Шепелев не воспользуется первоочередным правом выкупить две доли недвижимости, Фриске-старшие имеют право продать их любому, кто согласится заплатить такую цену. 

«А Шепелев при этом выставляется ими бессердечным негодяем, который и с внуком не дает видеться, и сам хочет избавиться от любимого гнездышка некогда любимой женщины», - отметил тот же источник.

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