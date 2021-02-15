Дмитрий Нагиев раскритиковал назначение Егора Крида наставником телешоу «Голос. Дети»

Дмитрий Нагиев раскритиковал назначение Егора Крида наставником шоу «Голос. Дети».

Известный рэпер Егор Крид в качестве наставника на детском шоу «Голосе. Дети» возмутил не только поклонников передачи, но и некоторых именитых звезд отечественного шоубиза. Так, Дмитрий Нагиев, который ведет этот сезон музыкального шоу, считает, что 26-летний Крид в своей жизни еще не успел сделать ничего значимого. Тем более у него еще недостаточно опыта для такой «должности».

«В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу», - заявил актер и телеведущий.

По мнению знаменитого артиста, в креслах наставников должны сидеть те, у которых имеются большой опыт и знания, а помимо них - весомый авторитет. Вот такие наставники и смогут научить юное поколение музыкантов.

Хотя как к человеку у Дмитрия Нагиева к молодому рэперу претензий нет.

В новом сезоне шоу «Голос. Дети» впервые кресло наставника проекта занял рэпер Егор Крид. Соседние кресла заняли Светлана Лобода и Василий Вакуленко (рэпер Баста).