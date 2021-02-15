Актриса Мария Миронова подтвердила, что ее спектакли убрали из репертуара «Ленкома»

Мария Миронова подтвердила, что ее спектакли убрали из репертуара «Ленкома».

Мария Миронова известна не только своими работами в кино, но и в театре. На протяжении долгих лет она служит в театре «Ленком». Но после смерти худрука Марка Захарова в 2019 году в театре изменились не только руководство и репертуар, но и сам подход к актерам.

С приходом на пост худрука Марка Варшавера начавшиеся в театре кадровые перемены лишили Миронову части спектаклей, в которых она играла много лет. Звезду заменили на более молодых актрис. На сегодняшний день у Марии в «Ленкоме» осталась всего одна постановка с ее участием. Однако актриса, по ее словам, не жалеет о фактической потере работы и покидать театр пока не планирует. Да и новое руководство не осуждает.

«Не так просто влиться в коллектив какому-то другому режиссеру. Мне кажется, нужно время, и это должен быть не просто режиссер. А пока Марк Борисович Варшавер как может поддерживает репертуар, старается вводить молодежь в новые постановки. Осталась большая часть спектаклей Захарова, все практически… Но мои спектакли еще перед родами сняли с репертуара, остался один. Я не жалею», - призналась звезда.

Актриса отметила, что ей, как матери маленького ребенка, так значительно удобнее. Ведь больше времени остается на малыша: спектакль повторяется из раза в раз, а съемки могут быть и два дня.

«В тот момент, когда я стала мамой, это было идеально. Ведь я вряд ли смогла бы играть больше. И нового я тоже не жажду. Премьера — это несколько месяцев постоянных репетиций в театре», — заявила Миронова.

В 2019 году в свои 46 лет Мария Миронова стала мамой замечательного малыша Федора.