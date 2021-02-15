Зрители детского шоу «Голос» возмущены нарядом Светланы Лободы

Сегодня, 14:19

Анна Морозова

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Зрители детского шоу «Голос» возмущены нарядом Светланы Лободы
Светлана Лобода на шоу "Голос. Дети"

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода снова будет наставницей в шоу "Голос. Дети". Когда Лобода была наставницей в конкурсе в прошлый раз, это закончилось большим скандалом с её ученицей и дочерью Алсу, финалисткой шоу, Микеллой Абрамовой. Певица призналась, что ее терзали сомнения насчет возвращения в шоу в качестве учителя. Принять решение ей помогли многочисленные просьбы зрителей вернуться.

12 февраля этого года состоялась премьера нового, восьмого сезона "Голос. Дети". Наставниками в детском вокальном шоу назначены Егор Крид, Светлана Лобода и Василий Вакуленко (Баста). Знаменитостям предстоит набрать команды из 15 участников, а затем оставить только одного конкурсанта, который, по их мнению, сможет одержать победу в шоу. После выпуска "слепых прослушиваний" на Светлану Лободу обрушился шквал критики от зрителей. Причиной массовых возмущений стал откровенный наряд исполнительницы. Лобода явилась на детский конкурс в блестящем костюме с очень глубоким вырезом.

Зрители сочли такой наряд артистки неприличным и неуместным для этого шоу и высказали мнение, что на детский конкурс следует одеваться по-скромнее.

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