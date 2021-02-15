Друг Павла Прилучного рассказал об отношениях актера с Мирославой Карпович

Сегодня, 12:44

Анна Морозова

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Друг Павла Прилучного рассказал об отношениях актера с Мирославой Карпович
Павел Прилучный с Мирославой Карпович

В прошлом году актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Приятель артиста рассказал, что Прилучный до сих пор переживает из-за расставания.

Артист театра и кино Павел Прилучный переживает личный кризис, который начался после развода с Агатой Муцениеце. Об этом анонимно рассказал друг актера. Известно, что артист кино даже предпринимал попытку восстановить отношения с бывшей женой, но это не увенчалось успехом.

Сообщается, что у Павла есть финансовые трудности из-за отсутствия предложений по работе. Иногда он подрабатывает в театре. Кроме того, звезда сериала "Мажор" должен около 10 миллионов рублей за автомобили, также ему не хватает денег для выплаты алиментов своим детям. Друг актера рассказал, что Павел живет в доме своих знакомых с Мирославой Карпович, и злоупотребляет алкоголем. Свой же дом он выставил на продажу.

Также анонимный приятель поделился, что Прилучный не представлял Мирославу Карпович своим друзьям как свою возлюбленную. Он называет девушку своей подругой, няней для детей и помощницей по хозяйству.

Сам Прилучный свою личную жизнь не комментирует.

Ранее сообщалась, что Агата Муцениеце следит за личной жизнью бывшего мужа и периодически критикует его новую пассию.

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