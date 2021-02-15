44-летний Максим Галкин отказался сниматься с Ивлеевой без разрешения Аллы Пугачевой.

Телеведущая Анастасия Ивлеева предложила Максиму Галкину поучаствовать в коммерческом проекте: снять совместно с ним юмористический ролик для соцсетей.

«Что скажешь? Поделаем какую-нибудь «фи» для блога?», - поинтересовалась у юмориста 29-летняя блогер.

Галкин же, ничего не скрывая и показывая свое уважение к собственной жене, опубликовал всю переписку с Настей в своем микроблоге. Публично он дал и ответ на предложение, что сначала нужно заручиться одобрением Аллы Борисовны.

«Сначала эту «фи» надо согласовать с женой, а то мне будет «фе», — с юмором ответил он.

Поклонникам ведущей «Орла и решки» известно, что она специализируется на коротких роликах юмористического направления. Тем более, что в последнее время стали очень популярны совместные ролики с известными личностями: они значительно поднимают рейтинги блогеров и количество просмотров иногда просто зашкаливает. Поэтому никаких подозрений обращение Ивлеевой к Галкину не вызвало.

Галкин же давно известен как профессиональный юморист. Не так давно он ввязался в новое дело - начал развивать свой аккаунт в TikTok. Причем, немало в этом преуспел: совсем за короткое время шоумену удалось раскрутить свой профиль и сейчас у него уже примерно порядка 2,5 млн подписчиков.