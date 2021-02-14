Барановская пришла на день рождения Дубцовой в компании Агаларова

Сегодня, 14:54

Александр Зуев

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Барановская пришла на день рождения Дубцовой в компании Агаларова
Юлия Барановская с певцом Эмином Агаларовым

Юлия Барановская закрутила роман с певцом Эмином Агаларовым. Так решили многие, когда узнали, что многодетная телеведущая явилась с ним на светское мероприятие - на тожество по случаю дня рождения Ирины Дубцовой, которой на днях исполнилось 39 лет. Слухи о предполагаемом романе бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина и разведенного артиста ходят уже несколько месяцев.

На торжестве Юлия сидела рядом с Эмином, с которым она уже давно дружит. Барановская много раз появлялась на фестивале «Жара», который организовывает певец. 

Эмин - многодетный отец. У него четверо наследников. Так что им есть, о чем поговорить. На вечеринке Юлия, облаченная в черное трикотажное платье оверсайз с высоким воротом, выглядела счастливой рядом со своим другом. Гостями Дубцовой также стали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Гарик Харламов и другие звезды. В конце вечера Ирина задула свечи на торте.

Известно, что 35-летняя Юлия Барановская сама растит троих детей: Артема, Яну и Арсения. Юлия успела сделать карьеру на телевидении. Она в дружеских отношениях со многими столичными знаменитостями.

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