Актер Виталий Гогунский за съемки в пятом сезоне «Универа» получил 21 млн рублей

Приличный гонорар в 21 миллион рублей получил 42-летний актер Виталий Гогунский за участие в съемках 5 сезона комедийного сериала «Универ». При этом бывшая жена артиста жалуется на жадность Гогунского и отказ выплачивать алименты для их общей дочери Миланы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Популярность к актеру Виталию Гогунскому пришла именно благодаря сериалу «Универ» — харизматичный Кузя тут же полюбился зрителям. Актерский талант Виталия был высоко оценен не только зрительскими симпатиями, но и впечатляющим гонораром – так, за съемки 5 сезона сериала актер получил 21 миллион рублей. Сейчас прайс Виталия Гогунского подорожал — артист запрашивает по 100 тысяч рублей за 1 съемочный день. При этом 10-ти летняя дочь Гонуского Милана не получает финансовой поддержки от отца, несмотря на то, что это предписано государством. Причиной расставания Виталия Гогунского с моделью Ириной Маиркой стало новое увлечение и измена актера. Но несмотря на то, что в развале семьи виновен сам актер, он не спешит выплачивать законные алименты для своей дочери.

Ирина Маирко неоднократно заявляла, что актер не предоставляет должной финансовой поддержки для их общей дочери Миланы, тогда как сам Виталий парирует, что он достаточно дает денег для экс-супруги вне алиментов. Его слова подтверждает и продюсер Олеся Сазыкина, которая сообщила, что при разводе Виталий оставил дочери и экс-супруге элитную квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей.