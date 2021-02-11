Сергей Светлаков забрал сына из детсада, куда дети приезжают на Bentley с автоматчиками

42-летний российский актер и комик Сергей Светлаков посетил YouTube-проект «А поговорить?», где дал интервью журналистке Ирине Шихман. В ходе беседы артист рассказал о воспитании своих двух сыновей – 7-летнего Ивана и 3-летнего Максима. Об этом сообщает «StarHit».

Так, больше всего внимание общественности привлекла одна необычная история, которую рассказал Сергей. Речь идет о том, что в какой-то момент актер решил перевести своего ребенка из элитного детского сада. Светлаков признался, что пожалел о том, что отправил сына в подобное заведение.

Подозрения, что происходит что-то неладное, стали посещать родителей, когда ребенок возвращался из детского сада и спрашивал у родителей, почему у них нет квартиры в Дубае. Оказалось, что времяпровождение с детьми из состоятельных семей дурно стало сказываться на мальчике.

«Подходит и говорит: "А почему у нас нет квартиры в Дубае? У Пети вот есть". После этого я поехал к директору, с попыткой выяснить, что происходит у них в саду, на что он мне ответил: "Вот такие вот у нас дети"», - с возмущением рассказал актер.

Последней каплей для того, чтобы перевести сына в другой детский сад, стала ситуация, когда Светлаков наблюдал картину, где одного из детей приехали забирать на Bentley. Самым вызывающим для Сергея стало то, что из автомобиля вышла вооруженная охрана.

После этого инцидента артист решил перевести ребенка в более скромное и лучшее дошкольное образовательное учреждение, о чем ни капли не жалеет.