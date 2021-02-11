В капиллярах мозга жертв коронавируса COVID-19 нашли микротромбы

Американские ученые обнаружили в мозге пациентов, умерших от коронавируса, микротромбы в капиллярах. Проведя вскрытие пожилых пациентов, эксперты под руководством доцента Университета Джонса Хопкинса Дэвида Науэна выявили множественные тромбы, которые затрудняли поставку кислорода в мозг.

Исследователи отметили, что данные образования в сосудах определенно являются результатом воздействия коронавируса на организм, однако как именно он вызывает тромбообразования в капиллярах мозга, пока не выяснено.

«В ходе исследования нервной ткани и сосудов пятерых пациентов, умерших от коронавируса и испытывавших серьезные нарушения в работе сознания, мы обнаружили множество мегакариоцитов в капиллярах. Это клетки, которые отвечают за тромбообразование, и данный факт, скорее всего, стал причиной нарушения мозговой деятельности пациентов», - проинформировал Дэвид Науэн.

Известно, что все эти пациенты испытывали помрачение сознания, частичную деменцию, потерю памяти и головокружения.

«Данные симптомы, отягченные коронавирусом, были причиной хронической нехватки кислорода. До появления коронавируса мегакариоциты никогда не были выявлены в сосудах мозга. Были нарушены клетки сосудов мозга, которые стали производить нетипичные сигнальные вещества. Это говорит о специфическом воздействии коронавируса, который буквально меняет внутренние процессы организма», - добавил американский исследователь.