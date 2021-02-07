Мария Горбань показала свадебные фотографии

Сегодня, 00:54

Александр Зуев

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Мария Горбань показала свадебные фотографии

Популярная актриса Мария Горбань, которая стала известной благодаря сериалу «Кухня», опубликовала фото, на котором она сидит в автомобиле в свадебном платье. 

Еще на одном снимке можно увидеть две руки с обручальными кольцами - мужскую и женскую. Комментируя фото, Мария написала, что не может сдержать слезы радости.

Горбань скрыла лицо своего избранника, чем заинтриговала подписчиков. Они подумали, что актриса снова вышла замуж. Но вскоре выяснилось, что это архивные снимки. А мужем Марии является кинооператор Кирилл Зоткин. С ним Мария сочеталась браком еще в июле 2016 года. Как известно, до этого она уже побывала замужем. Ее супругом был осветитель Олег Филатов. У пары родилась дочь Стефания, которой сейчас шесть лет.

Как правило, Мария не очень любит говорить о своей личной жизни, поэтому ее поклонникам известно об актрисе лишь немногое. Например, они знают, что Мария рассталась со своим первым возлюбленным, словацким защитником московского «Локомотива» Яном Дюрицей еще в 2011 году.

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