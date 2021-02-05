Жюри шоу «Танцы со звездами» выгнало первую пару с проекта

Сегодня, 21:49

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Жюри шоу «Танцы со звездами» выгнало первую пару с проекта

Недавно стартовал очередной сезон шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1». Звездный состав участников в этом году особенно порадовал зрителей. Сегодня, 7 февраля, жюри проекта вынуждено было попрощаться с одной из 11 пар. 

Напомним, что на протяжении первых трех выпусков пары танцоров и звезд выступали в полном составе, а после четвертого эфира началось зрительское голосование, согласно которому одна из пар должна покинуть проект. И первыми, кто завершил свое участие в шоу, стали актер Игорь Миркурбанов и его партнерша Дарья Шелыганова.

«Остальные участники устроили нам очень трогательное прощание. Сердце разрывается. Больше всего мне обидно за партнершу, так как она здесь, на мой взгляд, самая потрясающая», - высказал свое мнение актер.

Отметим, что участие в проекте стало для Шелыгановой дебютным в этом году. За четыре выступления члены жюри шоу успели высоко оценить ее способности. Особенно танцовщицу отметил знаменитый хореограф Николай Цискаридзе.

«Даша для нас стала большим открытием. Нам было приятно наблюдать за ее мастерством», - поделился член жюри.

Другой член жюри, актер и хореограф Егор Дружинин выразил свое восхищение смелостью Миркрубанова, так как тот решился попробовать себя в абсолютно новом амплуа.

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