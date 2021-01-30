Полину Гагарину заметили на свидании с новым бойфрендом

Сегодня, 19:04

Ольга Громова

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Полину Гагарину заметили на свидании с новым бойфрендом

Известная российская певица Полина Гагарина на светских мероприятиях появляется регулярно, но после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым не позволяет себе «светиться» в компании с мужчинами. Но в этот раз ушлым папарацци все же удалось «засечь» артистку с новым возлюбленным. В объектив камеры Полина попала во время свидания с новым бойфрендом.

СМИ сообщают, что новым возлюбленным Гагариной стал ее саунд-продюсер Владимир Чиняев. Парочку застали вдвоем сразу же после премьерного показа фильма «Бывшие» в кинотеатре. Увидев журналистов, Полина и Владимир поспешили ретироваться и уехали на автомобиле продюсера в сторону МКАД.

Спустя какое-то время Гагарина и Чиняев остановились близ заправки неподалеку от въезда в поселок, где живет артистка, пишет Telegram-канал Super.ru.

Там они, скрыв лица от окружающих (сейчас знаменитостям благодаря защитным маскам проще скрываться от поклонников), купили себе кофе и долго о чем-то беседовали в автомобиле.

Ближе к середине ночи пара переместилась к элитному коттеджному поселку, где живет Гагарина вместе с детьми. Там еще посидели часа два, пока, наконец, Полина не выпорхнула и не отправилась домой. Владимир же неспешно отъехал и уехал к себе.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в декабре минувшего года, но расстались гораздо раньше.

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