Жена актера Михаила Ефремова требует отдать ей деньги, которые тот спрятал перед арестом

Супруга актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, потребовала вернуть ей деньги, которые Ефремов спрятал перед отправкой в СИЗО. София Кругликова глубоко оскорблена тем, что перед тем как сесть в тюрьму Ефремов снял все средства с банковских ячеек и куда-то отправил их на хранение, информирует «Газета.Ru».

В качестве угрозы супруга Михаила Ефремова пригрозила перестать присылать мужу передачи в белгородское СИЗО, если актер так и не расскажет ей, куда перепрятал деньги. София Куликова заявила, что Ефремов совершил «беспредел», поскольку лишил ее средств к существованию. Супруга актера намерена с помощью своих адвокатов принудительно взыскать с Михаила Ефремова его сбережения, хотя актер наотрез отказывается сообщить, куда он спрятал свои деньги.

София Куликова объясняет свой интерес к деньгам супруга тем, что «в тюрьме все равно деньги некуда тратить, а мне они нужны на многочисленные расходы, в том числе и на передачи Ефремову». Несмотря на регулярные визиты адвокатов супруги и угрозы Софии Кругликовой, Ефремов так и не признался, куда он перевез наличные средства — причем он даже согласен остаться без ежемесячных посылок от супруги, лишь бы не раскрывать ей местонахождение своих сбережений.