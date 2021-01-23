Хирург рассказал, что Алла Пугачева не делает пластических операций

Хирург Вдовин сообщил, что Алла Пугачева не делает пластических операций.

По словам хирурга Александра Вдовина, Алла Пугачева стала одной из первых звезд отечественной эстрады, кто первым лег под скальпель пластического хирурга. Однако, отлично выглядящая в свой немолодой возраст 72-летняя звезда в последнее время к хирургическим вмешательствам не прибегает из-за возрастных ограничений. А хорошо выглядеть ей помогают разнообразные косметические технологии омоложения.

«В том числе и инъекционные. Например, мезотерапия», - объяснил медик.

По словам эксперта, Примадонна колет ботокс и, скорее всего, проходит омолаживающие процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, где посредством радиоволнового лифтинга улучшается качество кожи снаружи и внутри.

Вдовин же рекомендует артистке избавляться от возрастных пигментных пятен фотоомоложением, который к тому же поможет и подтянуть дряблую кожу.