Актриса Ирина Алферова назвала причину своего развода с актером Александром Абдуловым

Сегодня, 07:14

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Актриса Ирина Алферова назвала причину своего развода с актером Александром Абдуловым
Актриса Ирина Алферова с Александром Абдуловым

69-летняя российская и советская актриса Ирина Алферова в качестве гостьи посетила шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Там она рассказала о новых подробностях развода с известным актером Александром Абдуловым, который скончался в 2008 году от онкологического заболевания. 

С момента развода Ирины и Александра прошло уже более 20 лет, однако публика до сих пор помнит об этом прекрасном союзе двух гениальных артистов. Свадьба Абдулова и Алферовой состоялась в 1976 году. Для актрисы этот брак уже был вторым, тогда как Александр был женат впервые.

Долгое время они были примером дружной семьи для общества, однако в 1993 году внезапно стало известно об их разводе. На шоу Андрея Малахова Алферова призналась, что инициатором разрыва был именно Абдулов.

«В какой-то момент он просто ушел. Закрыл дверь и больше не вернулся», - рассказала Ирина.

Однако обсудить свое расставание бывшие супруги так и не смогли, хотя после распада семьи Александр и Ирина вместе работали. Поговорить по душам им так и не удалось, а в 2008 году Абдулов скончался.

Как известно, за 17 лет брака детей у пары так и не появилось. В эфире программы актриса отказалась объяснять почему же так случилось. Однако она отметила, что подобные вопросы нужно было задать Александру, а не ей.

Напомним, что после развода с актером Ирина через 2 года вышла замуж за актера Сергея Мартынова, с которым счастлива по сей день.

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