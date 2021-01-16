Лазарев объяснил свое отсутствие в шоу «Танцы со звездами»

Сегодня, 18:09

Александр Зуев

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Лазарев объяснил свое отсутствие в шоу «Танцы со звездами»

Сергей Лазарев попал в обстоятельства, которые не позволили ему вовремя принять участие в съемках  шоу «Танцы со звездами», премьера которого  состоялась 17 января.

Ведущий программы Андрей Малахов сказал, что Сергей — перфекционист и много тренировался для первого танца. Сам Лазарев пообещал, что на следующей неделе он выступит со своей партнершей Екатериной Осиповой.

Сергей также сказал, что они с партнершей приготовили красивую постановку, но преткновением стала  непредвиденная ситуации, сложившаяся не по его вине. Певец не мог вылететь из Индонезии из-за переноса рейса, о чем он сообщил  в личном микроблоге. 

Лазарев также выразил благодарность поклонникам за поддержку и поздравил  участников «Танцев со звездами» с блестящим стартом шоу. В свою очередь поклонники Лазарева сообщили, что  смотрели шоу два часа в надежде увидеть номер Сергея, но были очень разочарованы, когда этого не произошло.

«Очень надеемся, что в следующем выпуске мы тебя увидим», - написал кто-то из фанатов Лазарева.

Многие считают, что Сергей и его партнерша, профессиональная танцовщица, чемпионка России по спортивным бальным танцам Екатерина Осипова, смотрятся гармонично и  эта пара способна произвести фурор.

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