Лазарев объяснил свое отсутствие в шоу «Танцы со звездами»

Сергей Лазарев попал в обстоятельства, которые не позволили ему вовремя принять участие в съемках шоу «Танцы со звездами», премьера которого состоялась 17 января.

Ведущий программы Андрей Малахов сказал, что Сергей — перфекционист и много тренировался для первого танца. Сам Лазарев пообещал, что на следующей неделе он выступит со своей партнершей Екатериной Осиповой.

Сергей также сказал, что они с партнершей приготовили красивую постановку, но преткновением стала непредвиденная ситуации, сложившаяся не по его вине. Певец не мог вылететь из Индонезии из-за переноса рейса, о чем он сообщил в личном микроблоге.

Лазарев также выразил благодарность поклонникам за поддержку и поздравил участников «Танцев со звездами» с блестящим стартом шоу. В свою очередь поклонники Лазарева сообщили, что смотрели шоу два часа в надежде увидеть номер Сергея, но были очень разочарованы, когда этого не произошло.

«Очень надеемся, что в следующем выпуске мы тебя увидим», - написал кто-то из фанатов Лазарева.

Многие считают, что Сергей и его партнерша, профессиональная танцовщица, чемпионка России по спортивным бальным танцам Екатерина Осипова, смотрятся гармонично и эта пара способна произвести фурор.