У сына Грачевского долг по кредиту более миллиарда рублей

Сын Бориса Грачевского от первого брака Максим задолжал банку огромную сумму по кредиту— 1 085 284 866,73 рубля. Данная информация размещена на сайте судебных приставов.

Кроме того, Максиму Грачевскому нужно уплатить исполнительский сбор в сумме 75 тыс. рублей. Сын художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаша» был поручителем в кредите от банка «Возрождение» компаниям ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы» и ОАО «Русская нефтяная группа».Отец предпринимал попытки погасить кредиты сына, но не смог этого сделать.

Известно, что у Максима Грачевского давно проблемы в бизнесе. 48-летний сын режиссера делал ставки на несколько компаний, кредиты на которые брались в 2009 году. Однако все компании обанкротились и были ликвидированы. Суды между банком и Максимом Грачевским длились несколько лет. В итоге в 2016 году было вынесено решение о выплате долга. Сумма оказалась многократно больше.

Борис Грачевский при жизни пытался помочь сыну. Он получал доход от «Ералаша» в размере около 100 млн чистой прибыли ежегодно. Режиссер заложил дом в Подмосковье. Однако все это не помогло, долг оказался неподъемным.

Режиссер Борис Грачевский умер от коронавирусной инфекции в возрасте 71 года. Его близким досталось хорошее наследство. Он оставил после себя дом общей стоимости 50 млн рублей, который получит его последняя жена Екатерина Белоцерковская и сын Филипп.