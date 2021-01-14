Певец Тимати для своей избранницы выбрал кольцо в 75 карат за миллиард рублей

37-летний российский рэпер Тимати на своей странице в Instagram поделился с подписчиками дорогостоящим кольцом, которое хочет подарить своей избраннице.

Отметим, что кольцо, приобретенное исполнителем, стоит приблизительно 16 миллионов долларов, а масса его сверкающего камня – 75 карат. Фанаты уверены, что такое украшение можно подарить только своей будущей супруге, хотя и сам Тимати на это намекает.

Однако кто же эта избранница, которая получит столь обескураживающее кольцо, пока неизвестно. Подписчики рэпера разделились на 2 группы.

Одна считает, что украшение предназначается модели Анастасии Решетовой, с которой Тимати не так давно расстался. Общественность все еще надеется на их воссоединение, потому не устают искать в публикациях артиста подтексты, которые подтвердят их догадки. Отметим, что у Решетовой и Юнусова остался однолетний сын Ратмир. Поэтому почему бы и не воссоединиться?

А вторая группа фанатов убеждена, что кольцо будет подарком победительнице шоу «Холостяк», в котором Тимати сейчас принимает участие.

В сториз на своей странице рэпер на видео снял поблескивающее на свету украшение. В общении с менеджером магазина, в котором артист на тот момент находился, он поинтересовался, скажет ли ему «Да» его избранница, увидев такую красоту.

«Найдутся те, кто откажет, однако 90% девушек точно скажут да», - уверенно сообщил сотрудник ювелирного магазина.