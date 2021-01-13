В Сети сообщили о романе Тимати с парикмахершей

Сегодня, 16:49

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В Сети сообщили о романе Тимати с парикмахершей

В Сети говорят о романе Тимати с парикмахершей.

Вокруг личной жизни Тимати и так ходит много слухов. А рэпер старается и интригует публику еще больше, провоцируя активнее обсуждать его. Так, недавно в Instagram в Stories артиста появились несколько публикаций с девушкой-барбером Алиной. И там был не просто монолог клиента к мастеру. Тимати в сторону Алины отпускал комплименты, снимал ее на камеру с головы до ног. В это время девушка вела себя по-разному: и стеснялась, и посылала воздушные поцелуи. Причем, съемка велась не только в салоне.

«Парни, вы видели такого барбера? Смотрите, какой барбер. Даже не мечтайте, она вас не пострижет. Она стрижет только меня», — в таком духе высказывался Тимати.

По большому счету, молодые люди вели себя как только начавшая отношения пара.

В то же время совсем недавно поклонники рэпера радовались воссоединению его с Анастасией Решетовой, матерью его сына Ратмира. Тогда Тимати прилетел к ним в Дубаи. Вскоре после этого в Stories модели стали появляться ее снимки с роскошными букетами. Однако поклонники радовались рано: Решетова объявила, что цветы от тайного поклонника из Дубая.

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