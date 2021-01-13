За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

Примерно за месяц до своей кончины знаменитый сценарист и создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что полностью вылечился от коронавируса. Российского кинорежиссера не стало 14 января 2021 года — он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает «Комсомольская правда».

Внезапная смерть автора сборника юмористических изречений «Идиотизмы» и «отца Ералаша» на 72-м году жизни вызвала множество слухов и домыслов, несмотря на то, что официальной причиной смерти указано осложнение от коронавируса.

Борис Грачевский ощутил резкое ухудшение от коронавируса 21 декабря 2020 года, а спустя 6 дней его госпитализировали и перевели в реанимацию. 7 января режиссёра подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна, из которого он уже не вышел. При этом, когда режиссер поступил в больницу, у него было 75% поражения легких, но врачи ждали еще 48 часов, прежде чем перевести Грачевского в реанимацию.

Однако, как сообщил директор клуба «Очень деловые люди» и друг покойного Владимир Ферапонтов, на самом деле Грачевский заразился еще раньше, в конце ноября.

«Я знаю, что Борис заболел коронавирусом где-то в ноябре. Его директор, кстати, тогда же подхватил опасный вирус. Лечился Борис Юрьевич вроде дома. Мы с ним созвонились 14 декабря. В тот день он сказал, что наконец-то выздоровел и готов выйти на работу», - указал Владимир Ферапонтов.

Коллега Грачевского отметил, что в этом и есть опасность коронавируса — он может обрушиться с еще большей агрессией, чем на начальной стадии заболевания, и вызвать опасные для жизни осложнения.

Согласно заключению врачей, осложнения от коронавируса у Бориса Грачевского были вызваны избыточным весом, а также медленно прогрессирующим раком кожи, который выявили у знаменитого сценариста несколько лет назад. О смерти Бориса Грачевского сообщила его молодая супруга, Екатерина Белоцерковская, у которой остался от киносценариста годовалый сын.