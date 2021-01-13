За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

Примерно за месяц до своей кончины знаменитый сценарист и создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что полностью вылечился от коронавируса. Российского кинорежиссера не стало 14 января 2021 года — он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает «Комсомольская правда».

Внезапная смерть автора сборника юмористических изречений «Идиотизмы» и «отца Ералаша» на 72-м году жизни вызвала множество слухов и домыслов, несмотря на то, что официальной причиной смерти указано осложнение от коронавируса. 

Борис Грачевский ощутил резкое ухудшение от коронавируса 21 декабря 2020 года, а спустя 6 дней его госпитализировали и перевели в реанимацию. 7 января режиссёра подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна, из которого он уже не вышел. При этом, когда режиссер поступил в больницу, у него было 75% поражения легких, но врачи ждали еще 48 часов, прежде чем перевести Грачевского в реанимацию. 

Однако, как сообщил директор клуба «Очень деловые люди» и друг покойного Владимир Ферапонтов, на самом деле Грачевский заразился еще раньше, в конце ноября. 

«Я знаю, что Борис заболел коронавирусом где-то в ноябре. Его директор, кстати, тогда же подхватил опасный вирус. Лечился Борис Юрьевич вроде дома. Мы с ним созвонились 14 декабря. В тот день он сказал, что наконец-то выздоровел и готов выйти на работу», - указал Владимир Ферапонтов. 

Коллега Грачевского отметил, что в этом и есть опасность коронавируса — он может обрушиться с еще большей агрессией, чем на начальной стадии заболевания, и вызвать опасные для жизни осложнения.

Согласно заключению врачей, осложнения от коронавируса у Бориса Грачевского были вызваны избыточным весом, а также медленно прогрессирующим раком кожи, который выявили у знаменитого сценариста несколько лет назад. О смерти Бориса Грачевского сообщила его молодая супруга, Екатерина Белоцерковская, у которой остался от киносценариста годовалый сын.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

Сегодня, 17:19

В Сети сообщили о романе Тимати с парикмахершей

Сегодня, 16:49

Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»

Сегодня, 13:44

Сестра Жанны Фриске показала своего возлюбленного

Сегодня, 13:29

Телезрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет»

Сегодня, 12:29

Вдова и дети режиссера Бориса Грачевского получат многомиллионное наследство

Сегодня, 12:09

Сергей Лазарев, DAVA и Катерина Шпица станут участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Сегодня, 11:09

Гоген Солнцев отправил пожилую жену на дачу после лечения от алкоголизма

Сегодня, 09:29

Певец Егор Крид пригрозил тюрьмой за публикацию личных фото с отдыха в Дубае

Сегодня, 09:19

Филипп Киркоров запретил своей бывшей домработнице давать интервью

Вчера, 23:44

Виктория Боня рассказала, как после расставания с возлюбленным у нее начались проблемы со здоровьем

Вчера, 22:29

42-летняя Ани Лорак сменила внешность после возвращения на Украину

Вчера, 20:14

Бари Алибасов заявил об угрозах экс-солиста «На-На»

Вчера, 17:09

Прохор Шаляпин выбирает возлюбленную в списке Forbes

Вчера, 15:39

Певица Валерия ответила на критику имени своей внучки Селин

Вчера, 13:44

Шоумен из Казани подал в суд на Первый канал из-за песни про Владимира Путина

Вчера, 09:49

Рудковская планирует сделать сенсационное заявление о деле клеветы в адрес сына Плющенко

13-01-2021, 23:14

Алексей Воробьев сделал заявление о женитьбе

13-01-2021, 22:04

Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус в фильме «Текст»

13-01-2021, 15:59

Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

13-01-2021, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров