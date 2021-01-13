Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»

Сегодня, 13:44

Ольга Громова

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Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»
Роза Сябитова

Известная в России сваха и телеведущая Роза Сябитова обрушилась с критикой на рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) после того, как он стал одним из участников программы «Давай поженимся». Телезнаменитость сочла исполнителя «идеальным пациентом психиатра», передает «Собеседник».

Роза Сябитова отметила, что в целом рэпер произвел на нее впечатление необразованного человека. Его поведение заставило задуматься: а все ли у него в порядке с психикой?

58-летняя телеведущая не скрывает, что услышала о том, что в России есть такой популярный рэп-исполнитель, как Моргенштерн, только когда он пришел на «Давай поженимся».

«У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул», - делится она своими впечатлениями.

Глядя на кумира современной молодежи, Роза начала испытывать жалость к его родителям. Также она посочувствовала подросткам и молодым людям, которым Моргенштерн нравится.

«Он поет, не попадает в ноты, не знает слов – почему его творчество набирает такое количество просмотров?!», - недоумевает Роза Сябитова.

Телеведущая уверена, что любому психиатру не составит труда увидеть у него симптомы, указывающие на проблемы в психическом здоровье Моргенштерна.

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