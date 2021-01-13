Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»

Известная в России сваха и телеведущая Роза Сябитова обрушилась с критикой на рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) после того, как он стал одним из участников программы «Давай поженимся». Телезнаменитость сочла исполнителя «идеальным пациентом психиатра», передает «Собеседник» .

Роза Сябитова отметила, что в целом рэпер произвел на нее впечатление необразованного человека. Его поведение заставило задуматься: а все ли у него в порядке с психикой?

58-летняя телеведущая не скрывает, что услышала о том, что в России есть такой популярный рэп-исполнитель, как Моргенштерн, только когда он пришел на «Давай поженимся».

«У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул», - делится она своими впечатлениями.

Глядя на кумира современной молодежи, Роза начала испытывать жалость к его родителям. Также она посочувствовала подросткам и молодым людям, которым Моргенштерн нравится.

«Он поет, не попадает в ноты, не знает слов – почему его творчество набирает такое количество просмотров?!», - недоумевает Роза Сябитова.

Телеведущая уверена, что любому психиатру не составит труда увидеть у него симптомы, указывающие на проблемы в психическом здоровье Моргенштерна.