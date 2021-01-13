Телезрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет»

Сегодня, 12:29

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Телезрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет»
Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко

Зрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет».

У программы «Время покажет» - новое лицо: его ведущим с недавнего времени стал Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Уже в первом выпуске этого года вместо привычных ведущих - Артема Шейнина и Екатерины Стриженовой - «Время покажет» вели Олеся Лосева и Руслан Осташко. Об этом сам журналист рассказал на странице «ВКонтакте».

Поклонники передачи высоко оценили такую рокировку. По их мнению, политолог окажется достойной заменой Шейнину.

Подписчики поздравили Руслана с новой деятельностью, пожелав ему удачи на этом поприще на федеральном канале.

«Руслан, жги! Доноси как ты умеешь до людей правду и очень здорово, что ты на федеральном канале. Удачи тебе! Жги глаголом!», - так звучал общий посыл новому ведущему.

Как рассказала Екатерина Стриженова, Артем Шейнин также останется в программе, просто он еще не до конца отгулял свой отпуск. Пока еще неясно, как долго в эфире останутся Лосева и Осташко.

«Пока это только эксперимент. А там… время покажет!!!», - отметила Стриженова у себя в Instagram.

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