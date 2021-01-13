Вдова и дети режиссера Бориса Грачевского получат многомиллионное наследство

Сегодня, 12:09

Александр Зуев

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Вдова и дети режиссера Бориса Грачевского получат многомиллионное наследство

14 января на 72-м году жизни скончался известный режиссер Борис Грачевский, который запомнился многим как создатель детского киножурнала «Ералаш». Как известно, в середине декабря он был госпитализирован с коронавирусом. 9 января пациента подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Несмотря на все попытки врачей, режиссер не вышел из комы.

Наследство знаменитого режиссера исчисляется миллионами рублей. Просочилась информация о том, что после кончины режиссера молодая вдова Екатерина Белоцерковская и его маленький сын Филипп унаследуют дом в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Это территория в 300 «квадратов» и к ней прилагаются 17 «соток» земли. В доме имеются комната отдыха с камином, гостиная, столовая, комната хозяина, гостевая, а также детская. Особняк и прилегающая к нему земля оцениваются в 50 млн рублей.

Грачевский также владел трехкомнатной квартирой, расположенной на улице Гиляровского. Стоимость столичных апартаментов составляет около 17 млн рублей. Кроме того, режиссер обладал авторскими правами на «Ералаш» и за каждую трансляцию киножурнала в эфире он получал авторские отчисления, пишет radiokp.ru.

На наследство Грачевского также претендуют дети от предыдущих отношений. Это старший сын Максим и девятилетняя дочь Василиса.

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