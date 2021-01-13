Сергей Лазарев, DAVA и Катерина Шпица станут участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами»

17 января на канале «Россия» стартует двенадцатый сезон шоу «Танцы со звездами».

Перед запуском проекта стали известны имена участников. Свое танцевальное мастерство на танцполе зрителям будут показывать певец Сергей Лазарев, рэпер и блогер DAVA, актрисы Екатерина Гусева, и Катерина Шпица, актер Дмитрий Дюжев, а также Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Всем им при помощи знаменитых хореографов предстоит освоить классические танцы, а также совершенно новые современные стили.

Главным хореографом и режиссером-постановщиком действа стал Василий Козарь. Он получил известность в России тем, что часто прибегает к творческим экспериментам, в том числе и достаточно смелым.

Хореографами-наставниками участников заявлены Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.

Ведущим нового сезона шоу «Танцы со звездами» будет Андрей Малахов.

Оценивать мастерство участников предстоит Дарье Златопольской, Егору Дружинину, Гарику Руднику и Николаю Цискаридзе.

Новый сезон будет идти на канале «Россия» по воскресеньям. Начало - в 18.00.