Певец Егор Крид пригрозил тюрьмой за публикацию личных фото с отдыха в Дубае

Сегодня, 09:19

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Певец Егор Крид пригрозил тюрьмой за публикацию личных фото с отдыха в Дубае
Певец Егор Крид

26-летний певец Егор Крид в шутку «пригрозил» журналистам за вторжение в его личное пространство и фотографирование «из-за» угла штрафом в 10 миллионов рублей. 

В декабре 2020 года молодой исполнитель рассказал поклонникам о своем новом романе с молодой блогершей Валей Карнавал. Как известно, пара отправилась в Дубай на новогодние праздники вдвоем. В связи со столь резонансной новостью папарацци не дают звездам спокойной жизни, то и дело фотографируя их «из-за угла», после чего опубликовывают совместные снимки в Сеть на всеобщее обозрение.

Безусловно, Егор давно привык к подобным нападкам навязчивых журналистов, однако в этот раз певец не смог промолчать. Для того, чтобы проучить, а может и «запугать» папарацци, Крид в сториз своей Instagram-страницы рассказал, как правительство Дубая отстаивает частную жизнь своего народа.

«Узнал, что в Дубае существует закон о том, что за фотографирование незнакомых людей и вторжение в личную жизнь может грозить штраф до 137 тысяч долларов или же тюремное заключение на полгода. Ну че, буду собирать потихоньку на новый Rolls», - написал Крид, адресуя текст назойливым преследователям.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики Егора приняли его сторону. Некоторые отметили, что певец в последнее время слишком «зазвездился».

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