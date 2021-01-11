Ольга Бузова откровенно прокомментировала «конфликт» с Аллой Пугачевой

34-летняя российская певица, телеведущая Ольга Бузова прокомментировала слухи по поводу ее конфликта с Аллой Пугачевой. Звезда утверждает, что никогда не общалась с Примадонной, однако в подобные негативные отклики не верит. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева высказала свое негативное отношение по поводу выступления Бузовой на новогоднем «Голубом огоньке». Примадонна якобы потребовала, чтобы Ольгу не допустили к участию в новогоднем шоу, ссылаясь на то, что поведение певицы неуместно.

Сама Бузова призналась, что подобная новость ее очень удивила.

«Я часто сталкиваюсь с подобным отношением к себе, потому вначале я даже подумала, что это может быть правдой. Но я не хочу верить слухам. Пока Алла Борисовна не скажет мне это лично, я в это не буду верить», - высказала свое мнение Ольга.

Однако звезда убеждена, что данная новость – это очередной фейк. Более того, Бузова высказала свое восхищение Пугачевой. Она отметила, что была счастлива встретиться с Примадонной, так как та настоящая легенда.

Ранее представитель Аллы Борисовны Елена Чупракова также сообщила, что подобное высказывание Пугачевой – это всего лишь слухи. То же самое подтвердил представитель Бузовой Антон Богословский, который подчеркнул, что звезды даже не знакомы.