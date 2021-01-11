Поклонники пристыдили певицу Наташу Королеву за видео с Тарзаном

Российская певица, 47-летняя Наташа Королева на своей странице в Instagram опубликовала клип на свою новую песню, в котором она снялась вместе со своим супругом, стриптизером, 50-ти летним Сергеем Глушко (Тарзаном). Однако общественность осудила звезду за то, что она смогла простить своего неверного мужа.

Ранее, в сентябре 2020 года в семье Королевой и Глушко произошел скандал, о котором узнала вся общественность. Тарзан изменил Наташе в их собственной квартире, пока певица отдыхала на курорте. Позже выяснилось, что Сергей провел ночь с двумя девушками, которые якобы напоили его, воспользовались им, а наутро покинули квартиру, прихватив с собой ювелирные украшения семьи общей стоимостью 5 миллионов рублей.

После скандала Наташа одна уехала на отдых в Африку для перезагрузки. Она жаловалась поклонникам, что этот год устроил ее семье серьезные испытания. И вот теперь на своей странице в Instagram Королева опубликовала клип, в котором снялась со своим мужем. Судя по сюжету ролика, супруги выяснили свои отношения, и певица простила своего неверного мужа.

«Все песни в моей жизни появляются не просто так. В самый нужный час. Мой друг Герман Титов тонко прочувствовал все оттенки нашего трудного жизненного периода с Сережей, и написал прекрасную песню «Гори-гори», - подписала публикацию Королева.

Однако далеко не всем поклонникам звезды понравилось, что после такого скандала она сняла клип с мужем, будто теперь у них все хорошо.

«Вы очень хорошая, но не ваш Сережа», «Ваш муж изменял вам и будет изменять», «Зачем он вам нужен?», «Вы можете найти себе достойного мужчину», - оставили свои отзывы поклонники Наташи.