Разъевшийся до неприличия Галустян шокировал поклонников

Сегодня, 21:19

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Разъевшийся до неприличия Галустян шокировал поклонников

Резко поправившийся 41-летний юморист и экс-участник КВН Михаил Галустян шокировал фолловеров микроблога своим селфи, на котором выглядит так, будто набрал минимум 20 килограммов. 

«Всё, хватит жрать. Пора заняться собой. Или так норм?» - написал Галустян на своей инстаграм-странице. 

Несмотря на то, что Михаил Галустян остался узнаваемым на фотографии, поклонники сразу же заподозрили, что артист воспользовался фотошопом — и это потом подтвердил сам юморист. Оказалось, таким способом Михаил решил повеселить свою аудиторию и пошутить на тему обилия новогоднего застолья и ленивых новогодних каникул, во время которых все массово отдыхали, кушали и набирали вес. 

«Хорошего человека должно быть много!», «Тебя наверное укусил Харламов», «Сильные заедают — слабые запивают. Надо, жри сколько надо. Туго будет звони — тут рядом», - с юмором отреагировали поклонники Михаила. 

При этом часть подписчиков все же решила, что Галустян действительно сильно поднабрал во время новогодних каникул — ведь для него эксперименты с внешним видом не впервой. 

Недавно Михаил расстался со своей легендарной бородой, которую он носил 10 лет и которая буквально стала частью его имиджа. Свое решение избавиться от растительности на лице шоумен объяснил стремлением соблюдать все правила гигиены — а густая борода является дополнительным источником вредных бактерий.

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