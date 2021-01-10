Певец Владимир Дантес рассказал шокирующие подробностями отдыха на Бали

Певец Владимир Дантес рассказал поклонникам о том, как ему отдыхается на Бали. Прежде всего, музыканта смущают бытовые неудобства. Кроме того, его донимают муравьи и прочая живность, которая кишит практически везде. Владимир успел привыкнуть к гекконам и летучим мышам. Но все это ничто по сравнение с главным разочарованием Дантеса - туалетной бумагой. По словам музыканта, она однослойная, а из-за высокой влажности превращается в труху.

Владимиру Дантесу и его супруге бывшей солистке группы «Время и стекло» Надежде Дорофеевой не нравятся рестораны на экзотическом острове, так как они специализируются только на завтраках и максимум бранчах. В целом звездные супруги не в восторге от индонезийского курорта.

Такие подробности шокировали поклонников. А Влад Соколовский, который часто любит посещать остров, пригласил музыканта на ужин. Видимо, Влад просто уже привык к таким экзотическим будням.