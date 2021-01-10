Врач возмутился выданным за здоровье жиром моделей на обложке Cosmopolitan

Обложка февральского номера журнала Cosmopolitan, на которую попали три тучных модели, до глубины души возмутила сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), психиатра Макса Пембертона. В беседе с таблоидом Daily Mail он назвал подход редакции популярного глянца безответственным, поскольку во время пандемии коронавируса она прославляет ожирение. Хотя всем известно, что люди с лишним весом всегда находятся в зоне особого риска.

На обложку нового номера Cosmopolitan поставил фотографию трех моделей «сайз плюс» в спортивных костюмах, да еще и подписал ее фразой:

«Это здорово!».

Именно этот лозунг больше всего вывел из себя Макса Пембертона. Врач заявил, что редакция популярного журнала, прикрываясь «бодипозитивом», навязывает обществу вредные привычки.

«Теперь быть толстым или нет — это выбор, который защищают и призывают уважать. Утверждать обратное, например, что лишний вес фундаментально вреден для здоровья и что человек должен пытаться избавиться от него, клеймят позором», — негодует психиатр.

Он не понимает, как можно прославлять ожирение, выдавать жир за здоровье и не предупреждать даже, к каким последствиям может привести чрезмерная полнота.