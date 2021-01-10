Собчак поздравила Малахова с днем рождения и призналась ему в любви

Сегодня, 13:59

Анна Морозова

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Собчак поздравила Малахова с днем рождения и призналась ему в любви
Ксения Собчак и Андрей Малахов

Скандальная телеведущая Ксения Собчак разместила в своём Instagram поздравление с Днем рождения Андрея Малахова.

В публикации она отметила, что готова «порвать» любого за Малахова.

«Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!» — именно так телеведущая подписала опубликованное в честь дня рождения Малахова видео с ним.

В поздравлении Собчак также отметила, что телеведущий сохранил свои человеческие качества, несмотря на многолетнюю работу на телевидении. Она призналась, что, в отличие от своего коллеги, ей не удается быть такой же деликатной на работе.

Андрей Малахов решил отметить свое 49-летие в одном из оздоровительных комплексов Швейцарии.

Стоит отметить, что, несмотря на конкуренцию в профессии, Собчак и Малахов действительно хорошо дружат. На свадьбе Собчак с Богомоловым он был среди близких артистки.

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