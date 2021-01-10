Ольга Бузова отметила, что отдых на Мальдивах очень дорогой

34-летняя российская телеведущая, блогер, певица и модель Ольга Бузова рассказала, что считает отдых на Мальдивах «очень дорогим». Певица отдыхает на райских островах вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном уже несколько дней, набираясь сил после крайне тяжелого для нее «пандемийного» года.

Инстадива продолжает радовать поклонников своими регулярными фотоотчетами с отдыха на Мальдивских островах, куда Бузова отправилась вместе с Давой сразу после нового года. Бузова откровенно рассказала, что в восторге от райского отдыха, потому что насыщенный 2020 год чуть было не закончился для нее нервным перенапряжением, и теперь она находит особое удовольствие в том, чтобы просто понежиться на берегу океана под теплым солнцем.

«Настоящей личности никогда не может быть скучно, даже если вы дома одни. Здесь я получила полноценное восстановление, как физическое так и душевное, и могу каждому рекомендовать провести хотя бы пару дней в таком сказочном месте», - написала звезда.

На вопрос фолловеров, во сколько же может обойтись такой сказочный отдых, Бузова ответила:

«по поводу цен - это конечно не дешевый вариант. Но здесь на островах есть отели разного ценового сегмента, а пляжи, океан, закаты и рыбки - везде одинаковые, и доступны как для вип-клиента, так и для бюджетного путешественника».

При этом известно, что Бузова и Дава остановили свой выбор на вилле премиум-класса, которая расположена прямо на воде и имеет свой бассейн и спа.