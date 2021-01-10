Сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте Моргенштерна в Сочи

Сегодня, 08:44

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Сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте Моргенштерна в Сочи
Арсений Шульгин

22-летний сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками вопиющим случаем, приключившимся с ним на концерте рэпера Моргенштерна в Сочи. Так, во время выступления парню плеснули в лицо виски. 

«Когда в партере за твои деньги тебе в лицо хлещут виски – это божественно», - отметил Арсений в сторис, показав свое мокрое лицо.

Отметим, что парень остался доволен этим событием. А вот подписчики Шульгина успели осудить его за то, что он развлекается на концертах, в то время как его новоиспеченная супруга и мать новорожденного ребенка Лиана Шульгина справляется сама.

Несмотря на то, что 1 января 2021 года Арсений стал отцом прекрасной дочери Селин, спустя несколько дней после события он отправился на отдых на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Неоднократно парень делился со своими поклонниками кадрами с ужинов в шикарных ресторанах и катания на лыжах.

Однако позже Лиана сама вступилась за супруга, объяснив, что Арсений отдыхает вместе со своим тестем, который неоднократно мелькал на снимках парня. Подписчики отметили, что отец девушки выглядит очень молодо, потому они решили, что Шульгин отдыхает с другом.

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