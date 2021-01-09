Актер Манучаров признался, что стыдится своего участия в новогодних огоньках

Сегодня, 19:18

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Актер Манучаров признался, что стыдится своего участия в новогодних огоньках

39-летний российский актер и звезда телесериала «Простые истины» Вячеслав Манучаров раскритиковал новогодние «голубые огоньки». Актер признался, что стыдится своего участия в таких мероприятиях, поскольку такие шоу являются «сущим адом», пишет «Московский Комсомолец».

Как экстравагантно выразился Вячеслав Манучаров, современные «голубые огоньки» являются «смесью дерьма и пара». Актер и ведущий авторского YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что с радостью вернул бы время вспять и запретил бы себе, молодому, принимать участие в таких «лживых постановках». По его мнению, современное праздничное вещание оперирует самыми низменными чувствами зрителя, вызывая кратковременное удовольствие демонстрацией пошлости и вульгарности. 

«Я еще застал то телевидение, когда создавался фастфуд, который сейчас показывается. Тогда голубой огонек имел совершенно другой смысл. Появиться на шоу в 2000-х — было почетно, это символизировало, что ты в тренде, был признак успешности. Тогда звали артистов, которые продавались и покупались. Сегодня это смесь дерьма и пара, какого-то безумного хайпа и народных плясок», - прокомментировал Вячеслав Манучаров. 

При этом актер признался, что и в этом году он принял участие в съемках новогодних огоньков, а на обвинение в двойных стандартах ответил, что ему стыдно, но в этом году он не мог отказаться от участия в этой передаче по ряду причин.

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