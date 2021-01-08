Фигурист Алексей Ягудин станцевал русский народный танец в аэропорту.

На днях олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина застали за необычным занятием: рядом со стойкой международного аэропорта Шереметьево он танцевал русский народный танец для своей пятилетней дочери Мишель.

В Шереметьево спортсмен вместе с детьми и женой Татьяной Тотьмяниной оказался по пути в теплые дальние края, к морю и солнцу, но не на Мальдивы - так в своем Instagram заинтриговал всех сам Ягудин.

Выразить свое предвкушение отпуска и хорошее настроение, а также поднять его детям фигурист решил танцами и прямо у стойки регистрации пассажиров бизнес-класса оторвался от души. Он прохаживался вприсядку перед коляской с дочерью, как будто в русском хороводе.