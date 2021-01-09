Кудрявцева рассказала, что лечение от коронавируса дается ей нелегко

Вчера, 23:48

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Кудрявцева рассказала, что лечение от коронавируса дается ей нелегко

Кудрявцева призналась, что лечение от коронавируса дается ей нелегко.

О том, что телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом, ее читатели узнали 5 января из ее поста в Instagram - там она обнародовала тест на ковид с положительным результатом. С тех пор Кудрявцева изолировалась от своих родных, перебравшись в квартиру в Москве. Ее дочь Маша сейчас находится под присмотром лишь своего отца и няни.

Как призналась сама знаменитость, самоизоляция и лечение ей даются совсем нелегко. У нее, как часто бывает при этом заболевании, исчезли вкус и обоняние. По словам телезвезды, она горстями пьет витамины и лежит с красными глазами и опухшим носом.

А в это время множество ее коллег отдыхают на теплых морях по заграницам, в то время как самой Лере пришлось отменить запланированный отпуск. Это еще больше повлияло на ее эмоциональное состояние. Поэтому она, на стесняясь, высказалась, что «все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями» ее «подбешивают»

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