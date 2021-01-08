Полина Гагарина показала 13-летнего сына

Сегодня, 18:18

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Полина Гагарина показала 13-летнего сына

33-летняя певица, телеведущая, композитор и фотомодель Полина Гагарина показала снимок своего 13-летнего сына Андрея Кислова, которого родила в браке с актером Петром Кисловым. Победительница проекта «Фабрика звезд-2» разместила совместный снимок со своим сыном в Инстаграме, чем вызвала ажиотаж у подписчиков — ведь 13-летний подросток поразил фолловеров своей спортивной фигурой и огромными бицепсами. 

Популярная певица отправилась проводить новогодние каникулы вместе со своими двумя детьми — 13-летним Андреем и 4-летней дочкой Мией, которую родила во втором браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Несмотря на то, что в преддверии нового года, 28 декабря 2020 года, Полина Гагарина разошлась со своим вторым мужем и получила запрет от Дмитрия на вывоз совместной дочери за границу, артистка нашла выход — просто улетела на Мальдивы частным самолетом. 

Инстаграм звезды заполнился яркими фотографиями с райского отдыха, на которых очень часто фигурирует и ее сын-подросток. Одна из последних публикаций вызвала огромный ажиотаж среди женской аудитории подписчиков Полины Гагарины – ведь она опубликовала совместный снимок с сыном Андреем, на котором он позирует в одних шортах. Тропический загар прекрасно подчеркнул статную фигуру 13-летнего юноши, а кубики пресса и огромные бицепсы привлекли внимание фолловеров певицы. 

«Как же быстро растет Андрей, я бы вышла за него замуж», «Прекрасный парень, и фигура отличная», «Мама и сын под стать друг другу — такие же красивые и спортивные»,- прокомментировали подписчицы Гагариной.

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