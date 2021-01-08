Пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха определили экстрасенсы

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух сыграли свадьбу 20 декабря. Возлюбленные не афишировали свои намерения пожениться, а о бракосочетании сообщили уже по факту, после свадьбы.

От выпускников шоу «Битва экстрасенсов» поступило предсказание о скором пополнении в звездной семье.

Александр Кинжинов предрек рождение девочки, а также отметил, что у Авербуха и Арзамасовой крепкий союз и настоящая любовь.

Высказалась про отношения знаменитой пары и экстрасенс Мария Циминтия. Она предсказала процветание союза семейной пары благодаря Арзамасовой.

Примечательно, что к брачному союзу положительно отнеслась бывшая супруга Авербуха Ирина Лобанова и его сын. Однако многие не верили в эту пару из-за 22-летней разницы в возрасте между возлюбленными.