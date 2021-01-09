Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

24-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже несколько лет борется со страшным недугом, на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками информацией о том, как себя чувствует ее мама.

Так, все члены семьи актрисы стараются не афишировать подробности лечения Анастасии. Никаких официальных комментариев не дают ни дочь Анна, ни супруг артистки, фигурист Петр Чернышев. Однако подписчики Анны не теряют надежды, и регулярно узнают у девушки о состоянии Анастасии. Та, в свою очередь, иногда все же отвечает на вопросы настырных фанатов. Тонкими намеками Заворотнюк дает понять, что сейчас ее семья переживает очень трудный период жизни.

В период новогодних праздников Анна решила ответить на вопросы подписчиков в сториз Instagram. Конечно же, одним из главных вопросов были попытки выяснить о том, как чувствует себя Анастасия Заворотнюк. В итоге девушка все же решила ответить, чтобы унять просьбы поклонников.

«Моя мама тяжело больна. Мы продолжаем лечение и верим в лучшее. Я надеюсь, что мы сможем все победить», - написала Анна.

Однако никаких подробностей о состоянии матери девушка не раскрыла. До сих пор никто не знает о том, как чувствует себя актриса, идет ли она на поправку или же ситуация ухудшается.

Напомним, что летом 2019 года общественность узнала о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологическое заболевание. Фанаты заметили, что 49-летняя актриса перестала появляться на публике. На протяжении года артистка проходила долгие лечения в разных клиниках. Отмечается, что муж Анастасии Петр Чернышев работает изо всех сил, чтобы оплатить лечение супруги.