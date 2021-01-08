Певица Наташа Королева оценила новую девушку своего 18-летнего сына

Российская певица, 47-летняя Наташа Королева высказала свое мнение по поводу новой девушки своего 18-летнего сына Архипа. Отметим, что предыдущая возлюбленная парня матери совсем не приглянулась, о чем Наташа заявляла не скрывая. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Так, в декабре 2020 года общественность узнала о том, что у сына Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзана) Архипа появилась новая девушка. Как позже выяснилось, возлюбленную парня зовут Мелисса, она профессиональная танцовщица. Отметим, что девушка занимается танцами на пилоне. По всей видимости, Архип увлечен профессией своего отца, раз вступил в отношения с девушкой подобной профессии. Тем более, сам парень также увлекается танцами на шесте. Также Мелисса подрабатывает моделью. Поклонники отметили, что у Архипа с новой пассией много общих интересов.

Однако далеко не все фанаты одобрили выбор 18-летнего сына звезды. Кто-то доброжелательно принял подобную новость, и пожелал счастья новоиспеченной паре, а кто-то отметил, что Мелисса не пара Архипу. А вот сама Королева заявила, что довольна выбором сына.

«Она очень миленькая», - сказала Наташа про Мелиссу.

Ранее Королева будучи гостьей на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявила о том, что предыдущая девушка Архипа ей совсем не нравилась, а в этот раз звезда одобрила выбор сына.