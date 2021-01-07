Белорусский фильм «Уроки фарси» исключен из борьбы за кинопремию «Оскар»

Сегодня, 19:43

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Белорусский фильм «Уроки фарси» исключен из борьбы за кинопремию «Оскар»

Художественный фильм американского режиссёра Вадима Перельмана белорусского производства «Уроки фарси» исключен из конкурса кинопремии Оскар. Сообщается, что организационный комитет исключил фильм из-за несоответствия установленным правилам, по которым определенное количество создателей фильма должно быть из страны, заявленной на конкурс. 

Белорусская драма «Уроки фарси», премьера которой состоялась в 2020 году, лишилась права бороться за самую престижную кинопремию «Оскар». Кинокартина американского режиссёра рассказывает о еврее из Бельгии, которому едва удалось избежать казни. 

По сюжету главный герой попадает в концлагерь и, чтобы спасти свою жизнь, меняет национальность на перса. Однако впоследствии оказывается, что юноша должен учить немецкого офицера выдуманному им языку, который герой выдаёт за фарси. 

Кинокартина создавалась совместно российской компанией Hype Film, немецкими LM Media и One Two Films и белорусским «Беларусьфильм», однако организационный комитет посчитал, что нет достоверных доказательств того, что большая часть работающего над фильмом коллектива выходцы из Белоруссии. В связи с этим фильм был дисквалифицирован и снят с конкурса вручения премии «Оскар», хотя и был номинирован на премию Европейской киноакадемии.

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