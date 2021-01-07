У Филиппа Киркорова долги перед налоговой в размере почти 100 тыс. рублей

Компания известного российского поп-певца Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров продакшн» должна налоговой службе 95 тыс. рублей.

Отмечается, что ООО, через которую певец осуществляет свою творческую деятельность, не отвечает на соответствующие извещения. Все сроки по долгам уже прогорели. Задолженностью исполнителя занимаются судебные приставы.

Ранее Филипп Киркоров рассказал на своей странице в Инстаграм, как он провел Рождество. Праздник музыкант отметил вместе с петербургской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.