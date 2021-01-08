Киркоров не оплатил парковку в Москве и попал в базу данных судебных приставов

Вчера, 22:19

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Киркоров не оплатил парковку в Москве и попал в базу данных судебных приставов

Очередной скандальный инцидент произошел с участием 53-летнего поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Артист оказался должен КГУ «Администратор московского парковочного пространства» почти 30 тысяч рублей из-за регулярного игнорирования оплаты за парковку.

Согласно отчету городской дорожной инспекции, Филипп Киркоров попал в базу данных московского управления Федеральной службы судебных приставов за неоплату штрафов. Сумма долга составляет чуть более 29 тысяч рублей, что является административным правонарушением. Приставы-исполнители указали, что как только артист оплатит свой долг перед Московской административной дорожной инспекцией, он тут же будет удален из базы должников. 

Примечательно, что это не единственный инцидент с невыплатой долгов российской звезды — известно, что компания Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров продакшн» задолжала по налогам 95 тыс. рублей и на все извещения в адрес ООО до сих пор не было никакой ответной реакции.

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