Наталия Орейро заявила о готовности привиться от коронавируса российской вакциной

Вчера, 19:29

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Наталия Орейро заявила о готовности привиться от коронавируса российской вакциной

43-летняя уругвайская актриса, певица, дизайнер и звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро намерена привиться вакциной от коронавируса российского производства. Об этом исполнительница роли Милагрос Эспосито сообщила в эфире шоу Хея Маммона на телеканале «America».

Прославенная актриса сообщила, что ни минуты не колебалась с выбором вакцины, поскольку российский продукт уже доказал свою эффективность и лично у нее вызывает полное доверие. 

«Если нужно будет привиться, я выберу русскую вакцину не раздумывая. И это не только оправдывается тем, что я часто езжу в Россию и у меня там много друзей – просто для меня российская вакцина является синонимом качества», - сообщила Наталия Орейро ведущему шоу. 

Актриса добавила, что впервые посетила Россию в 20-летнем возрасте и была шокирована той популярностью, которую она обрела в стране. 

«Я была еще совсем девочкой и совсем не ожидала такого теплого приема. Меня поразило, что меня знает буквально каждый встречный, и думала, что людям полюбился только мой экранный персонаж. Но оказалось, что российские зрители увидели во мне отличную актрису. С тех пор каждый раз, как я приезжаю в Россию, меня встречает всё больше людей, которые искренне мною восхищаются», - добавила звезда. 

Орейро подчеркнула, что факт эффективности российской вакцины «Спутник V» в 92% и то, что ею привилось уже более миллиона человек, определенно доказывает, что этот препарат действительно способен остановить пандемию коронавируса.

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