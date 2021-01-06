Маргарита Грачева, которой муж отрубил руку, будет вести ток-шоу на канале «Россия 1»

В ближайшее время телевизионный канал «Россия 1» покажет новую передачу «Близкие люди». Ее ведущей будет Маргарита Грачёва. Это известная в России женщина, которой в порыве ревности супруг зверски отрубил руки в лесу.

Недавно девушка опубликовала данную новость на странице своего Инстаграм-канала. Леонид Закошанский, известный опытный шоумен, выступает соведущим Маргариты. Это мастер телевизионных передач: «Ты не поверишь!», «Говорим и показываем», «Давайте мириться», и других. Маргарита выступит в роли соведущей, как дебютантка. Ранее девушка уже много раз участвовала в различных шоу и телепередачах. Однако это было участие, как героини либо приглашенной гости эфира.

«Быть шоуменом — это для меня слишком серьезный шаг. Также это является чрезвычайно высокой ответственностью. Я же не профессиональный артист и не телеведущая. Однако я дала свое согласие на такой эксперимент, поскольку считаю, что через телевизионный экран можно помочь многим людям не только словом, но и делом. Примером здесь может послужить моя собственная история».

Если судить по описанию, то по своей сути передача представляет ток-шоу, напоминающее «Мужское/женское». В студию будут приходить обыкновенные граждане. С помощью других гостей, которых пригласили ведущие, и самих телеведущих, эти граждане будут пытаться разрешить свои бытовые проблемы и конфликты. Телезрители в последнее время чрезвычайно полюбили подобный формат теле-шоу. Маргарита просит всех, кому необходима помощь, чтобы писали ей в директ, или на почту программы.

«Мы готовы протянуть руку помощи тем семьям, или некогда близким людям, для кого жизнь превратилась в кошмар или стала чередой скандалов и конфликтов. Среди наших экспертов будут лучшие специалисты России — юристы, психологи, депутаты и представители местных властей».

Премьера программы состоится 15 января на телеканале «Россия 1» в 14:55.