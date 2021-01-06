Пластический хирург объяснила большую голову и худобу Ольги Бузовой

Не так давно Ольга Бузова удивила поклонников болезненной худобой и теперь ее преданные фанаты гадают: чем больна их любимая певица?

Сама Ольга заявляет, что довольна своей фигурой и ее здоровье в полном порядке. Пластический хирург Галина Декаспер объяснила чрезмерную худобу Бузовой.

По словам эксперта, поп-исполнительница действительно очень худа. По фото в Instagram сложно сказать, есть ли на самом деле проблемы со здоровьем, заметила врач. Она также пояснила, почему на фото у Бузовой излишне большая голова.

Врач предположила, что такой эффект получился из-за филлеров. Возраст и аппаратная косметология дают такую диспропорцию лица, заметила хирург.

Как известно, сейчас Бузова отдыхает на Мальдивах вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

Знаменитость часто публикует пляжные снимки. А когда фанаты начинают беспокоиться о ее здоровье, польщенная таким вниманием 34-летняя певица спешит их успокоить, сообщая, что она полностью здорова, а худоба ей к лицу, и вообще, все у нее замечательно.