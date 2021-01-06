Родион Газманов назвал имя ведущего, который сможет поднять рейтинги шоу «Дом-2»

Рейтинги шоу «Дом-2» на канале ТНТ мог бы поднять правильно подобранный ведущий.

Об этом заявил певец Родион Газманов.

По словам артиста, в 2020 году новость о закрытии этого проекта стала одной из немногих хороших известий. Этот телепроект, по его словам, всегда был несколько странным, поскольку не понимает, на какую аудиторию он рассчитан.

«Это насколько у людей жизнь должна быть скучной, чтобы каждый день смотреть на все эти довольно плохо срежиссированные брачные игрища? Может, это смешно? Тоже нет. Смешно — это «Битва экстрасенсов», — высказался Газманов.

В тоже время, по его словам, ему прекрасно понятна позиция создателей шоу, которые зарабатывали на нем деньги. Да и цели участников проекта вполне прозрачны, ведь многие из них шли на проект для того, чтобы пробиться в шоу-бизнес.

По мнению Родиона Газманова, если в будущем этот проект возродит другой телеканал, то ведущим следовало бы пригласить Николая Дроздова. В таком случае, по словам артиста, он сам готов смотреть это шоу.