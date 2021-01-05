Названа причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Сегодня, 16:59

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Названа причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Раскрыта причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Президентская кампания хип-хоп-исполнителя Канье Уэста стала, по словам Ким Кардашьян, «последней каплей». После этого звезда приняла окончательное решение развестись с рэпером. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственный источник.

Так, инсайдер признался, что именно Ким стала инициатором расставания - «ради детей и собственного рассудка». Переломным моментом стала президентская кампания, до которой известная телеведущая не раз пыталась стабилизировать отношения и сохранить семью.

Кроме того, по словам источника, сама Кардашьян публично не поддержала мужа в его решении участвовать в президентской гонке.

О том, что семья Кардашьян-Уэст находится на грани развода, стало ясно накануне, 6 января. По словам источника, Ким наняла известного по своим бракоразводным делам адвоката Лору Вассер. В то же время Рождество семья отметила вместе и к тому же обменялась дорогими подарками.

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